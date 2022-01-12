Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новый пост на своей странице в Инстаграм. На кадре Алекс Топольский показал себя в сером свитере и бежевом пиджаке. Под фото "Холостяк" решил рассказать, как справляется с неприятностями.

"3 вещи о которых я себе напоминаю, когда все идёт не так:



1. Всегда есть то, за что можно и нужно быть благодарным! И независимо от того, на сколько хорошо или плохо вы себя чувствуете, вы должны просыпаться каждый день и благодарить за жизнь, потому что кто-то, где-то отчаянно за неё борется!



2. Боль является частью роста. Иногда жизнь закрывает двери, потому что пора двигаться и это - хорошо, потому что мы часто не начинаем движение, если обстоятельства не заставляют нас. Когда наступают тяжелые времена, напоминайте себе, что никакая боль не пребывает без цели. Двигайтесь от того, что причиняет вам боль, но никогда не забывайте урок, который она преподаёт вам. То, что вы боретесь, не означает, что вы терпите неудачу. Каждый большой успех требует, чтобы присутствовала достоянная борьба. Хорошее занимает время. Оставайтесь терпеливыми и уверенными. Все наладится. Скорее всего не через мгновение, но все будет..



3. Каждая маленькая битва - это шаг вперёд. В жизни терпение не равно ожиданию. Оно является способностью сохранять хорошее настроение работая на ваши мечты. Поэтому, если вы собрались пробовать, идите до конца. Иначе просто в старте нет никакого смысла. Это может означать потери стабильности, комфорта и даже вашего разума на некоторое время. Это тест на вашу выдержку и на то, на сколько вы действительно хотите достичь цели. И если вы захотите этого, вы сделаете это, несмотря на неудачи и боль! И каждый ваш шаг, вы будете чувствовать себя лучше и лучше. Вы поймёте, что борьба - не преграда на пути. Это - путь!", — поделился Алекс Топольский.

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