Известная украинская певица, кума популярного артиста DZIDZIO - Ольга Цибульская решила поделиться с поклонниками размышлениями о том, кто такие творческие люди.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Цибульская опубликовала несколько видео со своими размышлениями.

«Если ты творческая личность, ты постоянно где-то летаешь. На серьезных переговорах можешь отключиться и думать о своем, писать стихи, придумывать картину», - отметила Цибульская.

По ее словам, творческие люди прекрасные наблюдатели. Они могут заметить что-то невыдающееся и придумать что-то феерическое. Также им сложно подчиняться графику.

"Ложиться в 22.00, вставать в 8.00 – это мука, мука огромная. Потому что они хотят чувствовать, что двери всегда открыты, и что крылья всегда за спиной", - добавила артистка.

Певица добавила, что творческим людям часто необходимо оставаться наедине с собой.

«Творческие люди часто нуждаются в одиночестве. Им нужно побыть с собой, услышать себя, услышать, что происходит вокруг. И иметь возможность создавать», - объяснила Цибульская.

Напомним, что Цибульская показала, как на ее концерте сделали предложение руки и сердца: "Запомню навсегда".

Ранее Politeka сообщала, Оля Цибульская показала родного брата, который поразил красотой: «Пригласил у кахфе…».

Также Politeka рассказывала, что Цибульская тронула невероятным сюрпризом на концерте: «Серьезная угроза прослезиться».