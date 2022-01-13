Как передает Politeka.net, в Инстаграм Ольга Цибульская опубликовала несколько видео со своими размышлениями.
«Если ты творческая личность, ты постоянно где-то летаешь. На серьезных переговорах можешь отключиться и думать о своем, писать стихи, придумывать картину», - отметила Цибульская.
По ее словам, творческие люди прекрасные наблюдатели. Они могут заметить что-то невыдающееся и придумать что-то феерическое. Также им сложно подчиняться графику.
"Ложиться в 22.00, вставать в 8.00 – это мука, мука огромная. Потому что они хотят чувствовать, что двери всегда открыты, и что крылья всегда за спиной", - добавила артистка.
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Певица добавила, что творческим людям часто необходимо оставаться наедине с собой.
«Творческие люди часто нуждаются в одиночестве. Им нужно побыть с собой, услышать себя, услышать, что происходит вокруг. И иметь возможность создавать», - объяснила Цибульская.
Напомним, что Цибульская показала, как на ее концерте сделали предложение руки и сердца: "Запомню навсегда".
Ранее Politeka сообщала, Оля Цибульская показала родного брата, который поразил красотой: «Пригласил у кахфе…».
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