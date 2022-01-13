Креативний продюсер шоу "Голос країни" Володимир Завадюк пояснив, чому тренером на шоу стала Надя Дорофєєва і чи може Тіна Кароль повернутися в проект.

На це питання продюсер відповів під час інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-каналу "Люкс ФМ».

Так, Завадюк пояснив, чому в новому сезоні "голоси" глядачі побачать в тренерському кріслі Надю Дорофєєву, але не Тіну Кароль.

"Все залежить від сезону. Зараз Дорофєєва. Хто знає, далі можливо буде Тіна Кароль", - заявив Завадюк.

Він також зізнався, що за весь час роботи з різними зірками найчастіше конфлікти у нього виникали з двома відомими співачками – Наталією Могилевською і Тіною Кароль. При цьому продюсер підкреслив, що любить обох знаменитостей.

"З двома людьми: це Наташа Могилевська, яку я дуже люблю і це Тіна Кароль, яку я теж дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив, або б вона не любила мене, але це не так", - відверто розповів Завадюк.

Нагадаэмо, Тіна Кароль після скандальної заяви вирішила повернутися на "Голос країни".

Як повідомляла Politeka, новий сезон "Голосу країни" з Поляковою і без Кароль, в мережу просочилися кадри зі зйомок.

Також Politeka писала, що продюсер Голосу країни розкрив, коли старт зйомок нового сезону.