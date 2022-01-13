Як повідомляє Politeka.net, головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" телеведучий Микита Добринін, який одружився з переможницею шоу Даші квітковою, поділився у своєму Instagram ніжними кадрами з піврічним сином Левом. Виявилося, що знімки шоумен присвятив якраз до дати, коли малюкові виповнилося пів року.

На фотографіях щасливий батько Микита зображений в просторій кімнаті з густими зеленими вазонами. Він тримає на руках малюка і мило посміхається, притискаючи його до себе.

У підписі до фото Добринін написав: "Ми пройшли перші пів року. Зробили це впевнено, всією нашою родиною. Стали ще більше і сильніше. Спасибі Богу і дружині за це офігенне щастя".

Шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи телеведучого компліментами і привітаннями: "6 місяців – ще так мало і вже так багато. Попереду найцікавіше", "Мої вітання!", "Красені!", "Вітаю Вас", "Вітаю", "Супер! Так виглядає щастя!", "Мої привітання з екватором першого року життя цього дива. Нехай радує вас своїми досягненнями і успіхами", "Вітаю. Щастя вашій родині", "Міцного здоров'я малюкові і батькам".

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