Как сообщает Politeka.net, главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" телеведущий Никита Добрынин, который женился на победительнице шоу Даше Квитковой, поделился в своем Instagram нежными кадрами с полугодовалым сыном Львом. Оказалось, что снимки шоумен посвятил как раз к дате, когда малышу исполнилось полгода.

На фотографиях счастливый отец Никита запечатлен в просторной комнате с густыми зелеными вазонами. Он держит на руках малыша и мило улыбается, прижимая его к себе.

В подписи к фото Добрынин написал: "Мы прошли первые полгода. Сделали это уверенно, всей нашей семьей. Стали ещё больше и сильнее. Спасибо Богу и жене за это офигенное счастье".

Поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая телеведущего комплиментами и поздравлениями: "6 месяцев – еще так мало и уже так много. Впереди самое интересное", "Мои поздравления!", "Красавцы!", "Поздравляю вас", "Поздравляю", "Супер! Так выглядит счастье!", "Мои поздравления с экватором первого года жизни этого чуда. Пусть радует вас своими достижениями и успехами", "Поздравляю. Счастья вашей семье", "Крепкого здоровья малышу и родителям".

Напомним, Экс-"Холостяк" Добрынин рассказал украинцам, как надо жить в новом году: "Я, конечно, не астролог...".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Добрынина умилила сыном, уснувшем в неожиданном месте: "Какая булочка".

Также Politeka писала, что Экс-"Холостяк" Добрынин впервые показал их с Квитковой сыну прадедушку и прабабушку: "Сбывается моя мечта".