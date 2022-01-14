Як пише Politeka.net, артистка порадувала шанувальників новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Зараз Дорофєєва знаходиться в мексиканському Тулумі, де відпочиває зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантесом. Парочка щосили насолоджується місцевим колоритом і не забуває радувати фанатів яскравими кадрами.
На нових фото Дорофєєва показала себе на пляжі. На тлі можна було побачити море, пісок, пальми і мальовниче Західне небо. Сама співачка була одягнена в ефектне біле плаття з такої тонкої тканини, що вона просвічувалася, надаючи образу Наді легкої грайливості.
Дорофєєва приспустила наряд з одного плеча і розбавила жіночний образ чорними кедами і кепкою, яку одягла задом наперед.
"На побачення", - підписала фото Надя.
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Її шанувальники тут же відреагували.
"Яка жіночна шалено красива", "Образ Мальвіна, в обробці Наді! Як ви прекрасні дівчина", "краще що можна побачити в житті це очі Наді, такого ви ще точно не бачили", "Додо на стилі", "Дикий Ангел", "красуня ти найкраща", - пишуть люди.
Нагадаємо, продюсер "Голосу країни" пояснив, чому в тренерському кріслі Дорофєєва, а не Кароль.
Як повідомляла Politeka, Дантес на відпочинку з Дорофєєвою показав радикальні зміни в зовнішності.
Також Politeka писала, що Дорофєєва поскаржилася на "недолік" відпочинку в Сонячній Мексиці.