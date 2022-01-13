Як повідомляє Politeka.net, кохана дружина популярного виконавця Сергія Бабкіна Сніжана часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня збентежила шанувальників гарячим фото в білизні.

На новому знімку Сніжана відображена на виході з ванної кімнати, вона постала у відвертому вбранні. На ній темно-синє боді з мереживом і такого ж відтінку атласний пеньюар, а завершує образ красиве намисто з білих намистин. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Бабкіна розповіла про ворожіння в ніч на 14 Січня: "Ѕнежно-Ворожіння! Наші предки вірили, що ніч з 13-14 січня чарівна і саме в цю ніч здійснювали різноманітні ворожіння на нареченого, на бажання, на достаток і процвітання. Я ніколи не займалася містичним ворожінням, хоча в дитинстві дуже хотілося кого-небудь викликати. Але є 2 ритуали, які я здійснюю вже 25 років поспіль". А також описала свій ритуал.

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