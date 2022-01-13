Ведучий "Маски" та інших відомих українських телешоу Володимир Остапчук розповів, за що дружина б'є його подушкою на відпочинку в Куршевелі.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився у своєму Instagram новими кадрами з-за кордону. Днями він зі своєю дружиною Христиною Гірняк полетів відпочивати на одному з найпопулярніших європейських гірськолижних курортів.

У своєму пості Остапчук зізнався, що зараз проводить час тільки в двох станах.

"У води є три стани.



У мене в Куршевелі всього два:

1. Чекати на сонці, поки дружина збереться на покатушки

2. Отримувати від дружини подушкою, тому що вона не катається і їй нудно.

Зате я тікаю від дружини на стильному", - написав ведучий.

Він поділився відео, на якому показав їх з дружиною бійку подушками на ліжку в номері готелю. На наступному фото Остапчук розслаблено лежав у шезлонгу на вулиці в чорному спортивному костюмі і окулярах. Судячи з усього, сніг навколо його зовсім не бентежив.

Нагадаємо, дружина ведучого Остапчука на курорті розповіла про таємничу хворобу і свій стан.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука зізналася, як ставиться до себе у свої 35.

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук показав, кого, крім дружини, взяв з собою на елітний курорт.