Як пише Politeka.net, шоумен поділився у своєму Instagram новими кадрами з-за кордону. Днями він зі своєю дружиною Христиною Гірняк полетів відпочивати на одному з найпопулярніших європейських гірськолижних курортів.
У своєму пості Остапчук зізнався, що зараз проводить час тільки в двох станах.
"У води є три стани.
У мене в Куршевелі всього два:
1. Чекати на сонці, поки дружина збереться на покатушки
2. Отримувати від дружини подушкою, тому що вона не катається і їй нудно.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Дружина "Холостяка" Добриніна вирішила не прикидатися, що все добре: "Я на грані..."
"Гасять десятки людей": під Києвом палає масштабна пожежа
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
Олена Кравець із "Квартал 95" схвильовано звернулася до українців: "Вибачте..."
Зате я тікаю від дружини на стильному", - написав ведучий.
Він поділився відео, на якому показав їх з дружиною бійку подушками на ліжку в номері готелю. На наступному фото Остапчук розслаблено лежав у шезлонгу на вулиці в чорному спортивному костюмі і окулярах. Судячи з усього, сніг навколо його зовсім не бентежив.
Нагадаємо, дружина ведучого Остапчука на курорті розповіла про таємничу хворобу і свій стан.
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука зізналася, як ставиться до себе у свої 35.
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук показав, кого, крім дружини, взяв з собою на елітний курорт.