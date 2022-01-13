Український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивувався тому, як сильно змінилася його зовнішність, коли він позбувся своєї бороди.

Як пише Politeka.net, під час своєї відпустки з дружиною в Мексиці Дантес зважився на кардинальні зміни в зовнішності: співак гладко виголився, позбувшись своєї бороди. Відео з "новим" Дантесом українцям запропонували оцінити на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram.

"Володимир Дантес збрив бороду. Співак, який зараз відпочиває в Мексиці, оновив імідж. Каже, що звикає до нового себе, бо знімати сторіз буде з фільтрами. Як вам результат?", - йдеться в пості.

Сам Дантес на відео демонструє своє гладко виголене обличчя. Він знімав себе на камеру з одним з фільтрів Instagram, який зробив його шкіру гладкою і злегка змінив риси обличчя співака.

"Я поголився, тому не дуже приймаю себе. Тому до кінця відпустки я буду з цим фільтром. Просто лисячі очі і губи ... все! Я прямо не можу надивитися на себе! Мені дуже подобається!", - вимовивши Дантес на кадрах.

Українці відреагували на новий імідж співака.

"Як дівчинка", "ще б постригся ціни б йому не було", "Зіанджа", "і очі підфарбував?", "Нарешті то. Дочекатися. Молодець. Залишайся таким", "Красунчик вам личить так", "він і з бородою був схожий на дівчинку, а тепер взагалі", "Красунчик, зачіска відмінна, нікого не слухай", "Наді подобається??? Адже тільки це повинно бути головним, ні?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дантес на відпочинку з Дорофєєвою показав радикальні зміни в зовнішності.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес кардинально змінив імідж, зробивши визнання.

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва блиснула засмаглим животиком, щоб показати свою ідилію з Дантесом.