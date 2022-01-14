Популярний український ведучий, суддя на шоу "Україна має талант" Сергій Притула відправився за кордон з дружиною, залишивши дітей вдома - обидва виглядають дуже щасливими.

Сергій Притула- не тільки популярний телеведучий, але також люблячий батько і чоловік, пише Politeka.net. Зараз у зірки троє дітей - старший син Дмитро від першого шлюбу з Юлією Андрійчук і дві дочки від другої дружини Катерини Сопельник – Соломія і Стефанія.

Подружжя вирішило влаштувати собі відпочинок від сірих буднів, і відправилося за кордон. Про це Сергій Притула повідомив у своєму Instagram.

"- Дмитрику, я не знаю де твій проїзний! Шукай…

- Солюся, хто розкидав іграшки, той їх і збирає!

- Стефаніє, ну як же ж так?… ну тільки ж помили;)))!!!



На найближчих 10 днів подібні фрази зникають з повсякденного побуту!

Це час тільки для нас двох! ",- написав телеведучий, підкріпивши знімком з дружиною, зробленому в літаку турецьких авіаліній.

Публікація зібрала понад 40 тисяч лайків і багато коментарів. Телеведучий розповів про почуття провини перед дітьми.

"На це важко зважитися, самі вранці перед вильотом плакали обидва, які ж ми батьки гов**ні, як це ми зважилися летіти на відпочинок без дітей, але потім попустило... і відпочинок був чудовий, чого і Вам бажаю!",- написала одна з користувачок Мережі.

"Так, це дуже непростий крок - подолати ось це несправедливе до себе почуття провини перед дітьми!",- відповів Сергій Притула.

Нагадаємо, Притула не зміг витримати учасника "Україна має талант"

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