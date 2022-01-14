Популярный украинский ведущий, судья на шоу "Україна має талант" Сергей Притула отправился за границу с женой, оставив детей дома - оба выглядят очень счастливыми.

Сергей Притула- не только популярный телеведущий, но также любящий отец и муж, пишет Politeka.net. Сейчас у звезды трое детей – старший сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук и две дочери от второй супруги Екатерины Сопельник – Соломия и Стефания.

Супруги решили устроить себе отдых от серых будней, и отправились за границу. Об этом Сергей Притула сообщил в своем Инстаграм.

"- Дима, я не знаю где твой проездной! Ищи…

– Солюсь, кто разбрасывал игрушки, тот их и собирает!

- Стефания, ну как же так?… ну только же помыли;)))!!!

На ближайшие 10 дней подобные фразы исчезают из повседневного быта!

Это время только для нас двоих!

С Днем Рождения, @kateryna_pry !!!

Улетели!", - написал телеведущий, подкрепив снимком с женой, сделанном в самолете турецких авиалиний.

Публикация собрала более 40 тысяч лайков и много комментариев. Телеведущий рассказал о чувстве вины перед детьми.

"На это трудно решиться, сами утром перед вылетом плакали оба, какие же мы родители гов**ные, как это мы решились лететь на отдых без детей, но потом попустило... и отдых был чудесный, чего и Вам желаю!", - написала одна из пользовательниц Сети.

"Да, это очень непростой шаг – преодолеть вот это несправедливое к себе чувство вины перед детьми!", - ответил Сергей Притула.

Напомним, Притула не смог выдержать участника "Україна має талант"

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