Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Україна має талант". Его судьями стали Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот, а ведущим - Григорий Решетник. 110 участников попробовали показать свой талант в шоу и получили возможность попасть в "Суперфинал".

Так, на этот раз на сцену шоу "Україна має талант" участник с бархатным голосом. 22-летний Ростислав Лазаренко приехал из города Черновцы, чтобы поразить судей своим талантом.

"У вас есть вокал, он интересный. Но вам нужен педагог, который вас возьмет за руку и поведет по сложным чащам формирование еще более крутого вокала, чем вы имеете сейчас. Сегодня я говорю вам "нет" потому что выступление было далеким от идеала. Но перспективы феноменальны", — высказался Сергей Притула.

"Ростислав, знаете, я запомню это выступление и запомню вас, потому что вы меня очень поразили и ваш талант тоже", — сказала Ксения Мишина.

Несмотря на мнение Сергея Притулы, участник прошел далее поскольку Евгений Кот и Ксения Мишина сказали ему "да".

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