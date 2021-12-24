Финал сезона "Україна має талант" не за горами, а в Сети вспоминают номера, которые не только произвели фурор, но и оказались неоднозначными.

Шоу "Україна має талант" приблизилось к финалу, и скоро вся страна узнает имя лучшего, пишет Politeka.net.

На проект приходили разные люди, в том числе талант которых неоднозначный. Судьи телеведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и танцор Женя Кот по-разному реагировали на такие номера. (Чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы)

В частности, в одном из новых постов на Инстаграм-странице "Україна має талант" опубликовали кадры, как Ксения Мишина и Евгений Кот танцевали под песню участника, а Сергей Притула нажал красную кнопку, закрывал уши, и в конце даже запрятался под стол.

"Женя, я тебя не узнаю", - заявил Сергей Притула Жене Коту.

Видео собрало более 3000 просмотров и много комментариев.

"Хитяра 🔥💪", "Главное, какой кайф артист получает от выступления 😄😄😄", "Супер хит на всех радиочастотах 100%", "👏 ОН РЕАЛЬНО ИМЕЕТ ТАЛАНТ!!!БРАВО!!!МОЛОДЕЦ!!!", - написали пользователи Сети.

Напомним, стали известны финалисты "Україна має талант", зрители в бешенстве

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