Вікторія Булітко першого грудня минулого року розповіла про свій новий дорогий автомобіль марки "Tesla", пише Politeka.net. Артистка не могла натішитися новому придбанню.

А нових сторіс Instagram знову заглянула в автосалон і пригледіла собі ще одну машину цієї марки.

Зірка розповіла про душевний прийом.

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А на кадрах показала машину, яка їй сподобалася.

"Космос", - написала зірка.

Вікторія Булітко обґрунтувала свій вибір

"Після свят і кількості рідних зрозуміла, що потрібна така машина відразу на 7 осіб", - поділилася артистка.

"Ох вже ці крильця. Що тут сказати, закохалася", - написала зірка "Дизель Шоу".

Зазначимо, Вікторія Булітко розповіла, що вперше сіла за кермо, коли їй не було 10 років. Дівчинку вчив водити дідусь, який садив собі на коліна, а коли підросла, то сама стала тиснути на педалі.

Зірка згадує, що вчилася водити за кермом "Жигулів" з механічною коробкою передач, і могла стихнути посеред дороги.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль

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