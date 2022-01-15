Зірка "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко, першого грудня хвалилася новим придбанням - автомобілем марки" Tesla", через трохи понад місяць пригледіла собі ще один.

Вікторія Булітко першого грудня минулого року розповіла про свій новий дорогий автомобіль марки "Tesla", пише Politeka.net. Артистка не могла натішитися новому придбанню.

А нових сторіс Instagram знову заглянула в автосалон і пригледіла собі ще одну машину цієї марки.

Зірка розповіла про душевний прийом.

А на кадрах показала машину, яка їй сподобалася.

"Космос", - написала зірка.

Вікторія Булітко обґрунтувала свій вибір

"Після свят і кількості рідних зрозуміла, що потрібна така машина відразу на 7 осіб", - поділилася артистка.

"Ох вже ці крильця. Що тут сказати, закохалася", - написала зірка "Дизель Шоу".

Зазначимо, Вікторія Булітко розповіла, що вперше сіла за кермо, коли їй не було 10 років. Дівчинку вчив водити дідусь, який садив собі на коліна, а коли підросла, то сама стала тиснути на педалі.

Зірка згадує, що вчилася водити за кермом "Жигулів" з механічною коробкою передач, і могла стихнути посеред дороги.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" показала свій новий автомобіль

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