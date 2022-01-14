Так, 48-річний Пономарьов поділився відео-спогадом у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Співак опублікував кадри зі студії зукозапису, коли в позаминулому році виконував відому українську колядку разом із Винником і Таюне (Таїсією Сватко).

"А той другий Празник - Святого Василя!

Радуйся, ой радуйся Земле! Син Божий народився! ❤", - співали артисти.

Шанувальники активно обговорюють тріо та шедевр, який у них вийшов:

"Браво"; "дуже красиво😍"; "зі святом! Молодці! Прекрасне виконання!❤️👏"; "Божественно!!! Золоті голоси❤️"; "Чудово 👏 будь ласка, таким тріо створіть ще пісні 🔥❤️"; "Черговий шедевр🔥"; "👍Шикарно заспівалися!!! 🥰🙏".

Відзначимо, незважаючи на те, що ні Винник, ні Таюне жодного разу не підтверджували чутки про романтичні стосунки, їх шанувальники раз у раз знаходять все нові "докази". Зокрема, Олег Анатолійович частенько надає знаки уваги партнерці прямо на сцені: може раптово встати перед нею на одне коліно й подарувати букет квітів. У Мережі подейкують, що вони одружені ще зі студентських часів і у них навіть є дорослий син Юліан, який зараз живе і навчається в Німеччині.

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