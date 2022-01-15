Відомий хореограф та танцюрист Максим Чмерковський, який багато років тому емігрував до Америки, в інтерв'ю зізнався Маші Єфросініній, чому відмовлявся від участі в українських "Танцях з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, 41-річний українсько-американський танцюрист, чемпіон з латинських танців, хореограф Максим Чмерковський, якого українці знають як першого героя реаліті-шоу "Холостяк", прийшов на програму "Екзамен" до Маші Єфросініної та розповів багато цікавого про себе.

Так, Чмерковський, який замінив покійного Григорія Чапкіса в кріслі судді "Танців з зірками", розповів, чому відмовлявся від участі в шоу. За його словами, він із творцями проєкту, які декілька разів пропонували йому участь, не змогли знайти спільної мови.

"Ми не змогли домовитися", - каже Максим.

"По твоїх фінансових умовах?", - уточнила Єфросініна.

"І по фінансових також. По-перше, я не міг зрозуміти…Я, знову ж таки, оцінюю свій час тут трохи по-іншому. Тобто я тут не живу, мені потрібно щось більше, аніж просто от ми там даємо тобі можливість….", - пояснив Чмерковський.

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