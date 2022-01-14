Чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса під час відпочинку з дружиною в Мексиці переплутали з солістом групи Maneskin Даміано Давидом.

Як пише, Володимир і Надя більше 10 років разом. Дорофєєва була солісткою групи "Время и Стекло" , а зараз будує сольну кар'єру, а Дантес був у дуеті " Діо.фільми " з Вадимом Олійником, після чого закинув музику і почав кар'єру на телебаченні, а в 2019 році взяв знову в руки гітару і нещодавно дав перші сольні концерти. Після нового року пара вирушила відпочивати в Тулум, Мексика. На нових сторіс в Instagram Надя розповіла кумедну ситуацію, яка сталася з ними у відпустці.

"Хлопці, щойно сталася офігенна ситуація. Йдуть поруч з нами люди. Такі кажуть: "ти дізнався хто це. Це ж цей чувак з Євробачення", - сказала Надя, маючи на увазі Даміано Давида, який переміг на міжнародному конкурсі.

Варто відзначити, що днями Дантес повністю поголився, щоб засмагнути. Володимир ще пожартував над собою, що тепер виглядає не дуже.

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