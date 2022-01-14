Мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса во время отдыха с женой в Мексике перепутали с солистом группы Maneskin Дамиано Давидом.

Как пишет, Владимир и Надя более 10 лет вместе. Дорофеева была солисткой группы "Время и Стекло", а сейчас строит сольную карьеру, а Дантес был в дуэте "ДиО.фильмы" с Вадимом Олейником, после чего забросил музыку и начал карьеру на телевидении, а в 2019 году взял снова в руки гитару и недавно дал первые сольные концерты. После нового года пара отправилась отдыхать в Тулум, Мексика. На новых сторис в Инстаграм Надя рассказала забавную ситуацию, которая произошла с ними в отпуске.

"Ребята, только что произошла офигенная ситуация. Идут рядом с нами люди. Такие говорят: "Ты узнал кто это. Это же этот чувак с Евровидения", - сказала Надя, имея ввиду Дамиано Давида, который победил на международном конкурсе.

Стоит отметить, что на днях Дантес полностью побрился, чтобы загореть. Владимир еще подшутил над собой, что теперь выглядит не очень.

Напомним, Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание

А еще Politeka сообщала, что Дантес ввел украинцев в замешательство своим видом в новом имидже

Также Politeka писала, что Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности