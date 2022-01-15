Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою і дружиною бізнесмена Вадима Полякова. У пари є двоє дочок-Аліса і Маша. Старша Марія в 16 років вже встигла стати успішною блогеркою і почала кар'єру співачки, ставши солісткою нової панк-рок групи. Оля опублікувала днями знімки дочок у себе в Instagram, які "Зірковий шлях" розмістив у себе на сторінці і запропонував обговорити, хто з дівчаток більше схожий на зіркову маму.
На фото Аліса і Маша сиділи поруч, вражаючи натуральною зовнішністю. А на другому фото дівчинки вже були з мамою на відпочинку, позуючи біля Пальми.
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Хто більше схожий на співачку, Аліса або Маша?",- написано було під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"На мою думку, Маша схожа на Олю Полякову", "красиві дітки", "якби Маша вийшла на сцену замість Олі... різницю помітили б не всі", "Ну тут і без порівняння видно, що Маша", " старша копія мама. А молодша ТАТО".
Нагадаємо, Оля Полякова після дуетів з Винником і DZIDZIO зірвалася до іншого чоловіка
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