16-річна починаюча співачка і дочка Олі Полякової Маша викликала бурхливу реакцію на останньому фото, яке опублікувала мама до Дня дочки.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є успішною співачкою і дружиною бізнесмена Вадима Полякова. У пари є двоє дочок-Аліса і Маша. Старша Марія в 16 років вже встигла стати успішною блогеркою і почала кар'єру співачки, ставши солісткою нової панк-рок групи. Оля опублікувала днями знімки дочок у себе в Instagram, які "Зірковий шлях" розмістив у себе на сторінці і запропонував обговорити, хто з дівчаток більше схожий на зіркову маму.

На фото Аліса і Маша сиділи поруч, вражаючи натуральною зовнішністю. А на другому фото дівчинки вже були з мамою на відпочинку, позуючи біля Пальми.

"Дочки-комплімент жінці від Бога», - вважає Оля Полякова

Хто більше схожий на співачку, Аліса або Маша?",- написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"На мою думку, Маша схожа на Олю Полякову", "красиві дітки", "якби Маша вийшла на сцену замість Олі... різницю помітили б не всі", "Ну тут і без порівняння видно, що Маша", " старша копія мама. А молодша ТАТО".

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