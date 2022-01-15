Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей и супругой бизнесмена Вадима Полякова. У пары есть двое дочерей - Алиса и Маша. Старшая Мария в 16 лет уже успела стать успешной блогеркой и начала карьеру певицы, став солисткой новой панк-рок группы. Оля опубликовала на днях снимки дочерей у себя в Инстаграм, которые "Зірковий шлях" разместил у себя на страничке и предложил обсудить, кто из девочек больше похож на звездную маму.

На фото Алиса и Маша сидели рядом, впечатляя натуральной внешностью. А на втором фото девочки уже были с мамой на отдыхе, позируя возле пальмы.

"Дочки — комплимент женщине от Бога», — считает Оля Полякова

Кто больше похож на певицу, Алиса или Маша?", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"По моему мнению, Маша похожа на Олю Полякову", "Красивые детки", "Если бы Маша вышла на сцену вместо Оли... разницу заметили бы не все", "Ну тут и без сравнения видно, что Маша", "Старшая копия мама. А младшая папа".

Напомним, Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине

Также Politeka сообщала, что объявлена двадцатка украинских радиохитов, Полякова и Кароль в пролете

А еще Politeka писала, что Полякова заткнула за пояс украинских звезд "на островах", показав свой роскошный особняк изнутри



