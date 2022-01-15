Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей и супругой бизнесмена Вадима Полякова. У пары есть двое дочерей - Алиса и Маша. Старшая Мария в 16 лет уже успела стать успешной блогеркой и начала карьеру певицы, став солисткой новой панк-рок группы. Оля опубликовала на днях снимки дочерей у себя в Инстаграм, которые "Зірковий шлях" разместил у себя на страничке и предложил обсудить, кто из девочек больше похож на звездную маму.
На фото Алиса и Маша сидели рядом, впечатляя натуральной внешностью. А на втором фото девочки уже были с мамой на отдыхе, позируя возле пальмы.
"Дочки — комплимент женщине от Бога», — считает Оля Полякова
Кто больше похож на певицу, Алиса или Маша?", - написано было под фото.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"По моему мнению, Маша похожа на Олю Полякову", "Красивые детки", "Если бы Маша вышла на сцену вместо Оли... разницу заметили бы не все", "Ну тут и без сравнения видно, что Маша", "Старшая копия мама. А младшая папа".
Напомним, Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине
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