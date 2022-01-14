Анна Кошмал завоювала величезну популярність після виходу серіалу "Свати", де виконала роль внучки, яка вже подорослішала, в сім'ях Будько і Ковальових, передає Politeka.net. Саме за цю роль актриса була двічі номінована на українську телевізійну премію «Телетріумф».
Зараз зірка продовжує зніматися не тільки в цьому серіалі, але і в інших, і не забуває вести сторінку в Instagram. На аккаунт Анни Кошмал підписані 763 тисячі користувачів Мережі.
У деяких сторіс актриса ділиться одкровеннями. Так, в одному з них "Женька" відповіла на запитання шанувальників. Зокрема, про її небезпечну хворобу.
"Ви хворіли ковидом? Якщо так, то як перенесли?",- поцікавився один з підписників.
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"Хворіла, перенесла легко. Один день невисокої температури й на пару днів зникли смак і запах", - відповіла Анна Кошмал.
Зазначимо, Анна Кошмал кілька років зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком Іваном. У 2017 році хлопець зробив дівчині пропозицію, і вони розписалися взимку цього ж року, через рік у пари народився син.
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