Як передає Politeka.net, Володимир Завадюк є відомим продюсером таких шоу як "Танці з зірками", "Маскарад" і нового сезону шоу "Голос країни". Суддями шоу стали Ольга Полякова, Потап, Святослав Вакарчук і Надя Дорофєєва.

Так, цього разу до продюсера прийшов телеведучий Слава Дьомін, щоб дізнатися безліч фактів. Володимир Завадюк розповів, що його дратує в роботі з зірками українського шоу-бізнесу.

"Мене дратує в роботі з зірками те, що українські зірки дуже часто ставлять своє особисте его вище будь-якої іншої мети. Глобальної мети проекту, загального результату, того, що буде надихати мільйони людей. Їх не цікавить, що їх фраза може накласти відбиток на людей, для яких це шоу, цей проект - все їхнє життя. Вони не думають про це, вони не думають про те, що буде після них", - розповів Володимир Завадюк.

"І, безумовно, дуже часто, коли в проекті, а у нас, наприклад, на "танцях" буває так, що близько 40 зірок на майданчику, починається боротьба характерів, боротьба думок, боротьба ідей. Хтось хоче вийти раніше, хтось пізніше. Хтось не хоче виходити в цій сукні тому що хтось вже в цій сукні", — поскаржився продюсер.

"Терпіти не можу лицемірства в обличчя, а потім за твоєю спиною роблять не дуже класні речі. Мені це не близько, це не про мої цінності. Я не використовую людей. Люди в наших шоу здатні розкрити себе, ми не раз про це говорили", — висловився Володимир Завадюк.

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