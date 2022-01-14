Легендарна співачка Алла Пугачова, яка одружена з Максимом Галкіним, засвітилася на фото без фільтрів і пластики обличчя.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки та вона вражає своїм моложавим виглядом.

Так, цього разу на фан-сторінці легендарної співачки в Instagram опублікували нове фото. На кадрі продемонстрували Аллу Пугачову, яка сумно дивиться в сторону. Варто відзначити, що на фото артистка зовсім без фільтрів і пластики.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Сміливе фото. Красива всередині й зовні. Класна талановита, мудра, смілива, всіма улюблена", "Хочеш не хочеш доведеться сумувати життя вже коротке", "Алла Борисівна, ви класна!", "Інше покоління, проте захоплює мене все життя з раннього дитинства", "Нарешті "жінка яка співає" схожа на себе, ту яку я пам'ятаю і без фільтрів", "Скільки задуму в погляді...".

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