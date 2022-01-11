Как сообщает Politeka.net на своей странице в Intstagram 72-летняя известная российская певица Алла Пугачева, которая в 2011 году вышла замуж за талантливого юмориста и пародиста Максима Галкина, делится с поклонниками фотографиями и видео, а также показывает личную жизнь.
На этот раз Алла Пугачева опубликовала новое смонтированное видео, на котором видно, как меняется певица.
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В Сети активно обсуждают то, как молодеет Пугачева. Многие уверены, что она не один раз делала пластические операции. Известный пластический хирург, который проанализировал фото певицы, заявил, что она делала круговую подтяжку лица, блефаропластику, ринопластику, а также увеличивала губы.
В комментариях поклонники отреагировали на новое видео Пугачевой.
"Красавица❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Всегда такая разная! Очаровательная! Великолепная!", "Единственная ты такая ❤💋💚💯👍 ", "Я всегда относилась к вам с уважением и любовью ❤🙏🌹 ", "Всегда красавица ❤ ️❤️❤️❤️❤ ️ мы вас любим", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что детей Галкина и Пугачевой одели в стиле королевской семьи: "Маленький принц и принцесса".
Напомним, что муж Пугачевой Максим Галкин показал подарки от детей-двойняшек и заставил завидовать: "Редкость видеть такое воспитание".
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте озадачила снимком с экс-отчимом: "Киркоров что на коленях стоит?".