Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Даша Квіткова, яка вийшла заміж за "Холостяка" Микиту Добриніна, часто ділиться з фанатами подробицями свого життя. Так, цього разу дівчина запостила в Instagram-сторіс кумедні кадри з ексучасником "Холостячки" Романом Свечкоренко.

Схоже, знімала це відео на Даша. На ньому можна побачити Романа, який сидить в кріслі, а поруч з ним навпочіпки сидить симпатична дівчина. Голос за кадром, мабуть, вирішив перевірити "акторську гру" хлопця.

"Ром, новина. Квіткова знову вагітна", - каже голос за кадром. На це Свечкоренко злегка здивовано відповідає: "Не може бути". "Що? Що за відіграш зараз був?",- невдоволено запитують у хлопця, а він починає сміятися. Голос за кадром не вгамовується: "Ти в повному метрі зараз зіграв. Що це за відіграш був?".

"Квіткова, перевірка на акторку", "Зараз всі ЗМІ розбурхалися", - підписала сторіс Даша Квіткова.

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