Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram блогер Даша Квиткова, которая вышла замуж за теле- и радиоведущего и главного героя реалити-шоу "Холостяк" Никиту Добрынина, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе и будущих планах.

На этот раз Даша Квиткова, которая 13 июля 2021 года родила сына Льва, призналась, что мечтала сначала о двойняшках или близнецах.

"Я хочу сказать, что раньше очень хотела, чтобы у нас родились либо двойняшки, либо близнецы. Мы с Никитой очень хотели, несмотря на то, что у нас в семье ни у кого не было такой ситуации, но мы хотели", - рассказала Цветочная.

Однако сейчас Даша радуется, что у них родился только сын Лев, ведь справляться с двумя маленькими детьми очень трудно.

"Как здорово, что у нас родился один сын, ведь родители, у которых дети погодки, или рождаются вдвоем, для меня просто герои. Для меня все родители герои", - сказала Квиткова.

Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Добрынин рассказал украинцам, как надо жить в новом году: "Я, конечно, не астролог...".

Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина умилила уснувшего в неожиданном месте сына: "Какая булочка"

Также Politeka писала, что экс-"Холостяк" Добрынин впервые показал их с Квитковой сыну прадедушку и прабабушку: "Сбывается моя мечта".