Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая вышла замуж за "Холостяка" Никиту Добрынина, часто делится с фанатами подробностями свой жизни. Так, в этот раз девушка запостила в Instagram-сторис забавные кадры с экс-участником "Холостячки" Романом Свечкоренко.
Похоже, снимала это видео на Даша. На нем можно увидеть Романа, который сидит в кресле, а рядом с ним на корточках сидит симпатичная девушка. Голос за кадром, видимо, решил проверить "актерскую игру" парня.
"Рома, новость. Квиткова опять беременна", - говорит голос за кадром. На это Свечкоренко слегка удивленно отвечает: "Не может быть". "Что? Что за отыгрыш сейчас был?", - недовольно спрашивают у парня, а он начинает смеяться. Голос за кадром не унимается: "Ты в полном метре сейчас сыграл. Что это за отыгрыш был?".
"Квиткова, проверка на актерку", "Сейчас все СМИ взбудоражились", - подписала сторис Даша Квиткова.
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