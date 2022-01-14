Как передает Politeka.net, недавно закончился 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями стали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Победителем стал Богдан Шинкарев, который удивил своим талантов судей в "Суперфинале".
Так, на этот раз победитель "МастерШеф" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Богдан Шинкарев рассказал о неудачах своих соперников в Суперфинале шоу. Напомним, что за звание победителя 11-го сезона "МастерШеф" боролись Богдан, Светлана и Владислав.
"Суперфинал"
Часть 4 "Основное"
Первым блюдо несет Влад.
Эктор сразу предъявил за кость, сказал, что видел у него во время приготовления зачищенную, спрашивал куда она пропала?
Влад ответа не нашел
Многие не понимают, почему это так важно, ну кость и кость
Но это одна из двух главных сложностей с каре: зачистить кость и сделать его medium rare.
Поэтому если взялся, будь добр.
Это как кость в рыбе
Можно ли закрыть на это глаза?
Да. Но не в суперфинале "Мастершеф!"
Дальше Оля вспомнила про "душевную кухню".
Как она не пытала Влада: "Что это значит?
Какая в этом суть?
В чем "концепция"?"
Внятного он ничего не выдал
Она в какой-то момент забила и передала блюдо Вове.
Справедливости ради, я пробовал каре Влада на вкус, оно было хорошее, этот маринад из егермейстера, специи, все гуд.
Но этого недостаточно.
А как же презентация? Нарезка? Что это за кресты из спаржи?
А как же другие ингредиенты?
За пару конкурсов до этого, я чуть домой не поехал, просто из-за презентации, когда к вкусу вообще не было претензий.
Уже такой этап, когда вкусно уже у всех, надо, чтобы теперь еще было красиво, без ошибок и концептуально!
Для меня это то же самое, если бы на задание приготовить блюдо азиатской кухни, принести крем-брюле и сказать:
"Ну так вкусно ж, какие вопросы?"
Дальше идет Света.
Она смекнула, что промах с концепцией вышел серьёзнейший и перед основным, говорит:
"Я наверное не так выразилась, у меня не блюда новой украинской кухни, у меня блюда от украинской женщины"
Ну тут уже улыбаться начали все: и я, и судьи
Кстати, именно этот момент потом вставляли везде, и кажется, что я злорадствую на все плохие комментарии в чужой адрес, это было не так!
Улыбался я только в этот момент, остальное там крупные кадры, пересмотрите
Владимир сказал: "Света, ну вы просто в воздухе переобуваетесь"
Касательно желтого моря v3.0, говорить не буду, вы все слышали", — рассказал Богдан Шинкарев.
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