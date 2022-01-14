Как передает Politeka.net, недавно закончился 11-ый сезон популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Его судьями стали Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Победителем стал Богдан Шинкарев, который удивил своим талантов судей в "Суперфинале".

Так, на этот раз победитель "МастерШеф" опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Богдан Шинкарев рассказал о неудачах своих соперников в Суперфинале шоу. Напомним, что за звание победителя 11-го сезона "МастерШеф" боролись Богдан, Светлана и Владислав.

"Суперфинал"

Часть 4 "Основное"



Первым блюдо несет Влад.



Эктор сразу предъявил за кость, сказал, что видел у него во время приготовления зачищенную, спрашивал куда она пропала?

Влад ответа не нашел

Многие не понимают, почему это так важно, ну кость и кость

Но это одна из двух главных сложностей с каре: зачистить кость и сделать его medium rare.

Поэтому если взялся, будь добр.

Это как кость в рыбе

Можно ли закрыть на это глаза?

Да. Но не в суперфинале "Мастершеф!"

Дальше Оля вспомнила про "душевную кухню".

Как она не пытала Влада: "Что это значит?

Какая в этом суть?

В чем "концепция"?"

Внятного он ничего не выдал

Она в какой-то момент забила и передала блюдо Вове.



Справедливости ради, я пробовал каре Влада на вкус, оно было хорошее, этот маринад из егермейстера, специи, все гуд.

Но этого недостаточно.

А как же презентация? Нарезка? Что это за кресты из спаржи?

А как же другие ингредиенты?

За пару конкурсов до этого, я чуть домой не поехал, просто из-за презентации, когда к вкусу вообще не было претензий.

Уже такой этап, когда вкусно уже у всех, надо, чтобы теперь еще было красиво, без ошибок и концептуально!



Для меня это то же самое, если бы на задание приготовить блюдо азиатской кухни, принести крем-брюле и сказать:

"Ну так вкусно ж, какие вопросы?"



Дальше идет Света.

Она смекнула, что промах с концепцией вышел серьёзнейший и перед основным, говорит:

"Я наверное не так выразилась, у меня не блюда новой украинской кухни, у меня блюда от украинской женщины"

Ну тут уже улыбаться начали все: и я, и судьи

Кстати, именно этот момент потом вставляли везде, и кажется, что я злорадствую на все плохие комментарии в чужой адрес, это было не так!

Улыбался я только в этот момент, остальное там крупные кадры, пересмотрите



Владимир сказал: "Света, ну вы просто в воздухе переобуваетесь"

Касательно желтого моря v3.0, говорить не буду, вы все слышали", — рассказал Богдан Шинкарев.

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