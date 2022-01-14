Колишній ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін, з яким дружна співачка Тіна Кароль, здивував кадрами з її екс-підопічним.

Український співак, колишній хлопець Мішель Андраде Микита Ломакін, який був у команді Тіни Кароль у шоу "Голос країни" прийшов на ефір до Славі Дьоміну. Кумедне відео показав ведучий на своїй сторінці в Instagram.

"Микита! Доброго ранку! Бог Ти мій! Ти ж, звичайно ж з подарунками?",- звернувся він до співака.

Однак у Микити Ломакіна не виявилося нічеко крім сстаканчика з-під кави.

"З порожнім склянкою?» - зачудуватися Слава Дьомін.

"Він наповнений енергією", - спробував викрутитися Ломакін.

Але на Славу Дьоміна така відповідь не подіяла. "Так-так, зрозуміло все", - сказав він, зобразив образу, і пішов.

«Я ж на ефір прийшов. У мене прем'єра пісні. Це хіба не найкращий подарунок для тебе?», - додавши Микита Ломакін.

При цьому Слава Дьомін просто закрив двері перед носом співака.

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