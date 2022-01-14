Український співак, колишній хлопець Мішель Андраде Микита Ломакін, який був у команді Тіни Кароль у шоу "Голос країни" прийшов на ефір до Славі Дьоміну. Кумедне відео показав ведучий на своїй сторінці в Instagram.
"Микита! Доброго ранку! Бог Ти мій! Ти ж, звичайно ж з подарунками?",- звернувся він до співака.
Однак у Микити Ломакіна не виявилося нічеко крім сстаканчика з-під кави.
"З порожнім склянкою?» - зачудуватися Слава Дьомін.
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"Він наповнений енергією", - спробував викрутитися Ломакін.
Але на Славу Дьоміна така відповідь не подіяла. "Так-так, зрозуміло все", - сказав він, зобразив образу, і пішов.
«Я ж на ефір прийшов. У мене прем'єра пісні. Це хіба не найкращий подарунок для тебе?», - додавши Микита Ломакін.
При цьому Слава Дьомін просто закрив двері перед носом співака.
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