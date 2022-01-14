Відома співачка і переможниця одного з сезонів проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала, як проводить час з дітьми в Дубаї.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла надію Грановську. Через рік Дімопулос покинула групу, щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим.

Так, цього разу співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Санта Дімопулос у блакитному купальнику позує зі своїми дітьми - Сонею і Даніелем в дельфінарії. Також з ними її чоловік-бізнесмен Ігор Кучеренко (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Софік щаслива, незважаючи на всю серйозність ❤️

В Атлантіс (аквапарк) можна брати pass на день, тиждень, місяць і навіть рік. Дитяче щастя вам забезпечено



П.С: по секрету вам скажу - абонемент на рік коштує дешевше ніж відвідати 6 разів", - розкрила Санта Дімопулос.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Як же красиво! Ви чудові, щасливі! Красиві! Супер!", "Який кайф і краса", "Які ви щасливі й красиві", "Малятка просто диво", "Це моя мрія. Дельфіни - це просто, щось неймовірно. Супер фото", "Санта - які у тебе чудові, красиві, щасливі діти! Неймовірні фото заряджені позитивом, добром!".

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