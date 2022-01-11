Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, подчеркнула фигуру белым платьем и рассказала о планах во время нового путешествия.

Санта Димопулос много путешествует вместе с семьей, сообщает Politeka.net. О своих поездках артистка рассказывает в Инстаграм. В этот раз певица рассказала, что отдыхает в Дубае.

Звезда опубликовала фото, на которых позирует в белом платье с нескромным вырезом. Образ завершили стильные аксессуары - шляпка, очки, браслеты и другие.

В посте Санта Димопулос рассказала о планах на поездку.

"Dubai ❤️



Тут хочется успеть всё)

Завтра едем в Абу-Даби в мечеть и в Ferrari park 😄

В четверг на EXPO, вечером на колесо обозрения и шоу дронов 😍

А здесь еще столько всего))) Напишу пост 😘", - рассказала певица.

Публикация быстро собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Отличная программа🔥 Приятного отдыха😍", "Красивый образ😍", "Красотка 😍", "Как всегда очень хороша", - написали пользователи Сети.

Отметим, Санта Димопулос сейчас замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара воспитывает общую дочь Софию, и сына артистки от предыдущего брака, Даниэля.

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