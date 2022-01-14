Известная певица и победительница одного из сезонов проекта "Танці з зірками" Санта Димопулос показала, как проводит время с детьми в Дубаи.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год Димопулос покинула группу, чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020-ом году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Санта Димопулос в голубом купальнике позирует со своими детьми - Соней и Даниэлем в дельфинарии. Также, с ними её муж-бизнесмен Игорь Кучеренко (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Софик счастлива, несмотря на всю серьезность 😄❤️

В Атлантис (аквапарк) можно брать pass на день, неделю, месяц и даже год. Детское счастье вам обеспечено



П.С : По секрету вам скажу – абонемент на год стоит дешевле чем посетить 6 раз", — раскрыла Санта Димопулос.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Как же красиво! Вы великолепны, счастливые! Красивые! Супер!", "Какой кайф и красота", "Какие вы счастливые и красивые", "Малышки просто чудо", "Это моя мечта. Дельфины - это просто, что-то невероятно. Супер фото", "Санта - какие у тебя замечательные, красивые, счастливые дети! Невероятные фото заряженные позитивом, добром!".

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