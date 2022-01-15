Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу"Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВК"Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

Так, на цей раз актриса "жіночого кварталу" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ірина Сопонару показала себе в леопардовому купальнику з незвичайного ракурсу. Варто відзначити, що на новорічні свята Сопонару вирушила на відпочинок в Таїланд.

"Захоплюйся чиєюсь красою, не піддаючи сумніву свою власну", - заявила Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото актриси: "Ірочка, ви найкраща", "Захоплююся твоєю красою", "Красуня", "Яка цаца", "Чарівно:)", "Зірка", "Я вас обожнюю! Красуня!", "Безумовно Ваша краса не викликає сумнівів", "Яка Пантера красива! Явно "міс ПЛЕЙБОЙ". Як же заздрю вашому обранцеві білою заздрістю.

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