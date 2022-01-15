Як передає Politeka.net, Ірина Сопонару є відомою українською гумористкою. Вона прославилася своєю участю в шоу"Жіночий квартал". Дівчина почала свою кар'єру в команді КВК"Вінницькі перці". Також вона брала участь у безлічі гумористичних шоу.

Так, на цей раз актриса "жіночого кварталу" опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ірина Сопонару показала себе в леопардовому купальнику з незвичайного ракурсу. Варто відзначити, що на новорічні свята Сопонару вирушила на відпочинок в Таїланд.

"Захоплюйся чиєюсь красою, не піддаючи сумніву свою власну", - заявила Ірина Сопонару.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото актриси: "Ірочка, ви найкраща", "Захоплююся твоєю красою", "Красуня", "Яка цаца", "Чарівно:)", "Зірка", "Я вас обожнюю! Красуня!", "Безумовно Ваша краса не викликає сумнівів", "Яка Пантера красива! Явно "міс ПЛЕЙБОЙ". Як же заздрю вашому обранцеві білою заздрістю.

Популярні новини зараз

Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"

"Холостячка" Огневич, яка відзначила 36-річчя на самоті, поскаржилася: "На мене жахливо діє..."

У Дніпрі на робочому місті обірвалося життя жінки: тіло помітили випадково

"Був подарунком від дружини": літак з росіянами розбився відразу після зльоту, кадри з місця аварії

Дружина "Холостяка" Добриніна вирішила не прикидатися, що все добре: "Я на грані..."
Показати ще

Раніше повідомлялося, Сопонару з "Жіночого кварталу" в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на пляжі: "Райська насолода"

Також, Сопонару з "Жіночого кварталу" в леопардовому купальнику заворожила вигинами: "Батюшки, це..."

Politeka розповідала, Сопонару з "Жіночого кварталу" на відпочинку показала Райські види не тільки природи: "Дуже красиве..."