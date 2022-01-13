Красотка Ирина Сопонару показала смелые кадры с роскошного отдыха в Таиланде, такой фигуре можно только позавидовать.

Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару, которая сейчас отдыхает Таиланде, поделилась в своем Instagram ярким кадром с пляжа.

На новой фотографии Ира запечатлена на красивом пляже, она прижалась к огромной длинной пальме и забавно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в смелом черном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы красотки. Ее волосы спрятаны под милой розовой панамкой, а на лице нет макияжа, только веселая рожица.

В подписи к публикации Сопонару написала: "Больше чувствуй, меньше думай". Поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая актрису комплиментами: "Ого, какой заяц", "Красивая", "Чуть больше, чем ноги Сопонару", "Романтичный цветок", "Великолепная барышня", "Вау, райское наслаждение и сладкая".

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