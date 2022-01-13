Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда "Лиги Смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару, которая сейчас отдыхает Таиланде, поделилась в своем Instagram ярким кадром с пляжа.
На новой фотографии Ира запечатлена на красивом пляже, она прижалась к огромной длинной пальме и забавно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в смелом черном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы красотки. Ее волосы спрятаны под милой розовой панамкой, а на лице нет макияжа, только веселая рожица.
В подписи к публикации Сопонару написала: "Больше чувствуй, меньше думай". Поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая актрису комплиментами: "Ого, какой заяц", "Красивая", "Чуть больше, чем ноги Сопонару", "Романтичный цветок", "Великолепная барышня", "Вау, райское наслаждение и сладкая".
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Илона Гвоздева, уехавшая из Украины, не сдержала истинных эмоций: "Это каторга..."
Елена Кравец из "Квартал 95" взволнованно обратилась к украинцам: "Простите..."
Репяхова засняла, в каких условиях живет 81-летняя мама Виктора Павлика: старая мебель и портреты сына
Напомним, Сопонару из "Женского квартала" в леопардовом купальнике заворожила изгибами: "Батюшки, это...".
Как сообщала Politeka, Сопонару из "Женского квартала" восхитила украинцев фигурой в разных нарядах: "Какая хрупкая..."
Также Politeka писала, что Сопонару из "Женского квартала" на отдыхе показала райские виды не только природы: "Очень красивое...".