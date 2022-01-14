Як пише Politeka.net, Олександр Пономарьов успішною співак з України. Зірка отримав звання Заслуженого і Народного артиста України. Співак нещодавно записав з Олею Поляковою, Лесею Нікітюк та іншими зірками пісню "Христос народився", який за кілька тижнів набрав сотні тисяч переглядів і десятки тисяч лайків. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Як відомо, зараз Олександр відпочиває в теплих краях. Тому на новому фото Пономарьов з'явився в сорочці і шортах. Зірка доповнив образ окулярами і обійняв пальму.
"Христос народився. Вітаю всіх зі Старим Новим Роком", - написав зірка під фото.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"Спасибі, взаємно", " Олександр І Вас вітаю зі Старим Новим Роком! Фото супер!", "Молодий-завзятий".
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