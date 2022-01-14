Актриса і співачка Вікторія Булітко, яка є однією з резиденток "Дизель шоу", показала, як працює макіяж.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко стала успішною українською співачкою і актрисою. Зірку запросили виступати в "Дизель шоу", де артистка завоювала ще більше українських сердець. Не забуває Вікторія і про Instagram, де веде активно сторінку і ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Вікторія показала себе крупним планом. Зірка сиділа в гримерці, поки їй робили ефектний макіяж. Зірка після цього показала очі, як їх красиво зробили.

"Магія мейкапа", - написала Вікторія під відео.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Супер-клас", "просто космос", " це дуже красиво. Красуня", "ми вас любимо" ," ви і без мейк красуня", "Богиня, я осліп від цієї краси"," Шикарно"," Ух ти, клас, красуня"," очі як у Бембі", хто ця дівчина? Чому вона косить під Булітко?

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