Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко стала успешной украинской певицей и актрисой. Звезду пригласили выступать в "Дизель шоу", где артистка завоевала еще больше украинских сердец. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где ведет активно страничку и делится с фанатами самым интересным.
На новом видео Виктория показала себя крупным планом. Звезда сидела в гримерке, пока ей делали эффектный мейкап. Звезда после этого показала глаза, как их красиво сделали.
"Магия мэйкапа", - написала Виктория под видео.
Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
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"Супер-класс", "Просто космос", "Это очень красиво. Красотка", "Мы вас любим", "Вы и без мэйка красотка", "Богиня, я ослеп от этой красоты", "Шикарно", "Ух ты, класс, красотка", "Глазки как у Бэмби", Кто эта девушка? Почему она косит под Булитко?
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа
А еще Politeka сообщала, что Булитко и Крутоголов из «Дизель шоу» насмешили новогодним номером
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