Актриса и певица Виктория Булитко, которая является одной из резиденток "Дизель шоу", показала, как работает макияж.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко стала успешной украинской певицей и актрисой. Звезду пригласили выступать в "Дизель шоу", где артистка завоевала еще больше украинских сердец. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где ведет активно страничку и делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Виктория показала себя крупным планом. Звезда сидела в гримерке, пока ей делали эффектный мейкап. Звезда после этого показала глаза, как их красиво сделали.

"Магия мэйкапа", - написала Виктория под видео.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Супер-класс", "Просто космос", "Это очень красиво. Красотка", "Мы вас любим", "Вы и без мэйка красотка", "Богиня, я ослеп от этой красоты", "Шикарно", "Ух ты, класс, красотка", "Глазки как у Бэмби", Кто эта девушка? Почему она косит под Булитко?

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа

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