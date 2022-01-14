Настя Каменських, дружина Олексія Потапенка (Потапа), показала, як проводить час із зірковим продюсером на курорті, поділившись новим фото.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап кілька років тому офіційно стали чоловіком і дружиною. До цього пара довгий час співала в дуеті "Потап і Настя". Тепер Потапенко будує кар'єру під псевдонімом ПТП, а Каменських - NK. Артисти активно випускають сингли та альбоми, радуючи новим контентом фанатом. Нещодавно пара вирушила на відпочинок і тепер активно ділитися всім цікавим у себе в соціальних мережах.

Так, на новому фото, яке Настя опублікувала у себе на сторінці, пара стояла на тлі Пальми, поки Олексій робив селфі.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Настя з Дідом"," чудова пара, дуже Ви мені подобаєтеся", " Хороший наречений. Надійний", " Во, ТАТО?", "Хочу на море".

Також фото опублікував Потап. Тільки якщо Настя показала, як все відбувалося на загальному плані, то Олексій саме Селфі.

"З нами спокійно і легко, люблю тебе, як пісня про кохання, дитинко", - написав Потап.

Фанати відразу почали коментувати фото:

"Вай, красиві", "Пупсики", "Класні", "Селена Гомес увійшла в чат", " Ех, хороша Ви пара! Прям гарненька", "о, норм борода".

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