У соцмережі показали, як виглядали і виступали українські знаменитості до широкої популярності і популярності.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці Muzvar в Instagram опублікували добірку відео, на яких показали, як виглядали і виступали українські знаменитості до того, як стали відомими і популярними.

Так, на першому відео можна побачити мега популярну зараз співачку Надю Дорофєєву, яка тоді і співала, і виглядала зовсім інакше. У ролику артистка виступає на сцені проекту "Шанс", тут вона в дивному вбранні, з вогненно-рудим волоссям і зухвалим макіяжем.

Також в добірці можна побачити Наталію Могилевську, до того, як вона стала легендарною артисткою і продюсером, відео датоване 1995 роком.

Незвично в той час виглядала і суперблондинка українського шоубізнесу Оля Полякова. У ролику вона виступає на новорічному концерті в 2001 році.

Є в добірці також кадри з починаючої рок-групою "Океан Ельзи" з незмінним фронтменом Святославом Вакарчуком.

І чи не найбільше вразила Alyona Alyona, яка відображена під час виконання пісні на домашній кухні з подругою. Знамениту пампушку-реперку просто не впізнати, хоча вона така ж чарівна.

Нагадавши, Дорофєєва у платті, яке просвічується, і кедах вирушила на побачення: "Такого ви точно не бачили".

Як повідомляла Politeka, Могилевська збентежила виглядом з келихом в руках:"у мене для вас подарунок".

Також Politeka писала, що Оля Полякова після дуетів з Винником і DZIDZIO зірвалася до іншого чоловіка: "поруч зі мною...".