Алекс Топольський, який став новим "Холостяком" поділився в соцмережі чарівним фото і розповів про посмішки і як вони впливають на життя.

Як повідомляє Politeka.net, набирає популярність новий головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський поділився у своєму Instagram чарівним фото.

На новій фотографії красунчик зображений у цікавій локації, схожій на просторе кафе, він сидить за столиком і мило посміхається. Перед камерою Алекс з'явився в бежевих брюках і блакитний футболці, його кучері недбало укладені.

У підписі до публікації Топольський написав: "Чую я у відповідь, та отак от взяли і посміхнулися, коли стільки проблем і клопоту ... розумію. Однак, вченими доведено, що посмішка позитивно впливає на весь організм і може зробити вам доларовим мільйонером. Посмішка доставляє стільки задоволення, що навіть шоколад не може з нею зрівнятися. Вчені кажуть, що одна посмішка викликає таку ж стимуляцію, що і дві тисячі плиток шоколаду. Тільки вдумайтеся в цю цифру! І ніяких зайвих калорій!".

"Посміхаємося і махаємо", "Красива посмішка", "Посмішка, запорука мого настрою", - пишуть в коментарях до фото Алекса.

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