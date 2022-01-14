Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка є суддею «Україна має талант» і була першою «Холостячкою», заговорила про українських жінок.

Як пише Politeka.net, в Instagram Ксенія Мішина вирішила прокоментувати своє інтерв'ю.

"Друзі, нещодавно у мене вийшло круте (на мій погляд) інтерв'ю. У ньому я була дуже чесною і сміливою, знову ж для себе. Я не підбирала слів, не шукала вдалих інтонацій, не вибудовувала ніяких ліній, щоб піти від відповідей, я просто була собою", - зазначила актриса, додавши, що вирішила почитати коментарі під інтерв'ю.

Ксенію Мішину здивував той факт, що багато глядачок підміняють поняття компроміс і прогин.

«У нас жінки так бояться бути одні, що готові терпіти. Терпіти неповажне ставлення, фінансову залежність, відсутність емоційної близькості, і поваги з боку партнера. Такі не тільки терплять, але і впевнені, що повинні бути хорошими, поступливими, зручними», - обурилася зірка.

За її словами, такі жінки просто не готові нести за себе відповідальність, а страх залишитися одній настільки сильно їх паралізує, що вони називають компромісом навіть найжахливіші ситуації.

Нагадаємо, що Мішина розповіла про стосунки з Євгеном Котом: "були такі зриви...".

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