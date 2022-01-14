Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар опублікувала фото, яке звело з розуму її шанувальників. Зірка лежала на шовкових простирадлах і виглядала просто чудово.
"Найсильніші люди — ті, що знайшли себе...вбиті і воскрешені незліченну кількість разів своєю внутрішньою боротьбою, вони випромінюють простоту, залишаючись при цьому складним механізмом, який не по зубах", - процитувала Катерина Кухар Хоффманна.
У коментарях артистці залишили масу теплих відгуків.
"Яка красива", «Богиня у плоті», «виглядаєте неймовірно», "розкішна жінка", - пишуть користувачі Мережі.
Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"
Літак з Києва не долетів до Дніпра: перші подробиці НП
Пішов з життя народний артист України: "Кожна його поява була тріумфом"
Стихія насувається на Україну, погода різко зіпсується: в яких областях оголосили I рівень небезпеки
Репяхова розповіла про біду, яка трапилася з нею та її сином на відпочинку: "Хоч тато наш тримається"
Також 39-річна Катерина Кухар пококетувала з молодим красенем, який написав їй в коментарях "А законно бути такою красивою?".
"Кружіть мене напередодні 40ка, кружляйте!", - віджартувалася Кухар.
Кокетство не оминуло і відомого ведучого Андрія Беднякова, який написав: «Я теж завжди з таким виглядом прокидаюся».
"Мені навіть здається з більш укладеним волоссям", - відповіла Кухар.
Нагадаємо, що Кухар похвалилася відпочинком з дітьми в Ніцці: «цього року...».
Ще Politeka писала, що Олександр Стоянов раптово заговорив про відхід зі сцени: "я вже кілька років...".
Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар дала настанови українцям з Франції:"давайте пообіцяємо...".