Відома українська балерина, беззмінна суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар вразила ефектним виглядом у мереживній ночнушці, поніжившись у ліжку.

Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар опублікувала фото, яке звело з розуму її шанувальників. Зірка лежала на шовкових простирадлах і виглядала просто чудово.

"Найсильніші люди — ті, що знайшли себе...вбиті і воскрешені незліченну кількість разів своєю внутрішньою боротьбою, вони випромінюють простоту, залишаючись при цьому складним механізмом, який не по зубах", - процитувала Катерина Кухар Хоффманна.

У коментарях артистці залишили масу теплих відгуків.

"Яка красива", «Богиня у плоті», «виглядаєте неймовірно», "розкішна жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Також 39-річна Катерина Кухар пококетувала з молодим красенем, який написав їй в коментарях "А законно бути такою красивою?".

"Кружіть мене напередодні 40ка, кружляйте!", - віджартувалася Кухар.

Кокетство не оминуло і відомого ведучого Андрія Беднякова, який написав: «Я теж завжди з таким виглядом прокидаюся».

"Мені навіть здається з більш укладеним волоссям", - відповіла Кухар.

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