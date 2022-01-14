Відома телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча вразила фотографіями з відпочинку в Таїланді, засвітивши прекрасні пейзажі, яким можна позаздрити.

Як пише Politeka.net, зоряне сімейство Юрія Горбунова і Каті Осадчої вирушило на відпочинок в екзотичний Таїланд. Зірки не втомлюються ділитися своїми враженнями від поїздки, публікуючи яскраві фото. Разом з телеведучими відпочиває їх син Іван.

На свіжому фото Катя Осадча постала у вільному білому сарафані. Подібні наряди часто вибирають вагітні, тому зірку стали знову підозрювати в цікавому положенні. Красуня позувала боса на каменях, вразивши своїм виглядом.

"Кращі декорації для Старого Нового року, за ялинкою не сумую", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків і компліментів.

"Яке просторе плаття, що ви приховуєте?", "Який гарний вигляд", "кращі декорації для всього року)", "Яка мила", "Катюша, ви чудово виглядаєте", "Неймовірна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катя Осадча в рожевих шортиках похвалилася розкішною фігурою після пологів:"яка прекрасна".

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