Бізнесмен Андрій Задворний, який став переможцем шоу "Холостячка" зі Златою Огневич, показав нове фото на своїй сторінці в Інстаграм.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний, який після перемоги в шоу "Холостячка" розлучився з головною героїнею Златою Огневич, активно веде свою сторінку в Ігнстаграм, де за ним зараз стежать більше 51 тисячі фоловерів.

У новому пості Андрій Задворний показав фото, на якому зобразив свій лук в стилі smart casual, і попросив користувачів мережі придумати підпис до знімка.

«Вряди-годи без тексту. Напишіть, що б ви написали з цим фото», - написав переможець «Холостячки».

Фолловери Андрія Задворного дали волю фантазії.

"Сам собі режисер", "розумну цитату з просторів інтернету", "Стакан, він на половину порожній або на половину повний? Кава або чай? Або може третій варіант", "знати шлях і пройти його-не одне і теж! 😂 перше, що прийшло в бошку", - писали в коментарях до посту.

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