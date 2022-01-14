Відомі українські артисти Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян придумали незвичайний подарунок для своєї доньки на день народження, чим довели її до сліз.

Як пише Politeka.net, в Instagram Тоня Матвієнко поділилася відео, на якому показала, як вони з чоловіком порадували дочку. Як відомо, 15 січня дівчинці виповниться 6 років. На кадрах батьки оголосили маленькій Ніні, що сьогодні вночі вони летять до Єгипту, про який вона давно мріяла.

"Сюрприз для Нінусика. @arsen_mirzoian розчулили дитину, сльози щастя", - підписала відео Матвієнко.

У коментарях шанувальники зіркової пари залишили масу теплих слів.

"Боже, яка хороша:))) хорошої подорожі вам, дорогі", «Кайфоніть там на сонечку», «як це мило», «хороша дівчинка», «Ось це справжній сюрприз», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ніну назвали на честь її легендарної бабусі, української співачки Ніни Матвієнко. Тоня народила її Мірзояну поза шлюбом, і лише через півтора роки вони узаконили стосунки.

Нагадаємо, що Матвієнко та Мірзоян похвалилися відпочинком в українських Карпатах: сімейні фото.

Ще Politeka писала, що Тоня Матвієнко показала дорогий подарунок від Мірзояна:"ти балуєш мене".

Також Politeka повідомляла, що Тоня Матвієнко з чоловіком відгуляли свята в компанії Сумської і Борисюка: "Ось я розумію...".