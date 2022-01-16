55-річна Сумська вирішила по-особливому відсвяткувати День Василя. Актриса з рідними вибралися в засніжений ліс до цілющого джерела. Відповідними кадрами зірка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Зі святом Василя, друзі! ✋ 🎄 ❄️Краса Яремче заворожила знову своєю величчю! Немов сама Снігова королева подарувала нам ці прекрасні зимові пейзажі, річку Прут в кришталевій імлі, чисте повітря, білосніжну галявину Кохання, воду з джерела... Обожнюю🌲!", - поділилася Сумська.
Ольга постала на кадрах в квітчастій хустці, яка чудово гармоніювала із зимовим пейзажем і казковою картинкою в цілому.
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