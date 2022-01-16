Українська актриса Ольга Сумська, яка прославилася головною роллю в "Роксолані", рвонула з чоловіком Віталієм Борсисюком і донькою Ганною в Буковель на Старий новий рік.

55-річна Сумська вирішила по-особливому відсвяткувати День Василя. Актриса з рідними вибралися в засніжений ліс до цілющого джерела. Відповідними кадрами зірка поділилася в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Зі святом Василя, друзі! ✋ 🎄 ❄️Краса Яремче заворожила знову своєю величчю! Немов сама Снігова королева подарувала нам ці прекрасні зимові пейзажі, річку Прут в кришталевій імлі, чисте повітря, білосніжну галявину Кохання, воду з джерела... Обожнюю🌲!", - поділилася Сумська.

Ольга постала на кадрах в квітчастій хустці, яка чудово гармоніювала із зимовим пейзажем і казковою картинкою в цілому.

Українці бурхливо обговорюють побачене:

"Які ви круті! Обожнюю вас! І Вам здоров'я!"

"Оля, де ви сьогодні пропадали, ваш чоловік сьогодні один снідав у романтіку! - ми вже в Києві! Почалася робота"

"Ольга В'ячеславівна - жінка-богиня !❤️🔥"

"Дуже красиво і красиво, як героїня з казки «Морозко». З Новорічними святами! ❤️"

"Так класно, по-сімейному, як у справжній казці, ліс, сніг 🔥"

"Оленька, я захоплююся вашою родиною,❤️які ви всі добрі, відкриті і щирі 🔥👏"

Нагадаємо, що Ольга Сумська похвалилася своїм російським зятем-актором, хто він і як виглядає: "бути добру"

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