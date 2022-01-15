Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася кадрами із розкішного відпочинку, на який полетіла разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 38-річна українська телеведуча Катя Осадча, яка вже понад 15 років веде телепрограму "Світське життя", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу Осадча опублікувала відео з відпочинку у Таїланді, куди полетіла разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном.

Так, телеведуча показала змонтований ролик, на якому Горбунов розважався із сином: вони гуляли по пляжі, гойдалися на гойдалці, купалися, плавали на каяках.

Зауважимо, що на деяких кадрах 51-річний Горбунов був без футболки та показував свою фігуру.

У коментарях шанувальники написали свою думку про відпочинок зірок.

"Супер, у вас вийшла чудова сім'я, приємно подивитися, особливо в наш час, коли всі цінності губляться❤️", "Щастя вашій родині❤️", "Ось це справжній відпочинок! Найцінніший час - це коли ти проводиш його разом з дитиною. 🤗😊👍", "Клас! Як гарно коли тато приділяє дітям свою увагу та любов! В таких сім'ях діти виростають щасливими людьми!🔥", "Юра в хорошій формі👍", "Чудова сім'я ❤️", "Гарний тато. Хороша родина❤️", - написали в мережі.

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