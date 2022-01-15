Відомі телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча зараз відпочивають в Таїланді, звідки хваляться проведенням часу і не тільки - кадри вийшли яскравими.

Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з маленькими дітьми вирушили до Таїланду і тепер кожен радує шанувальників яскравими кадрами звідти, повідомляє Politeka.net.

В цей раз Катя Осадча опублікувала фото і відео, де вона позує у воді. Красуня вибрала для відпочинку картатий купальник. Зірка показала себе справжню - без косметики, засвітивши невеликі зморшки, які завжди приховує грим.

У відео телеведуча розповіла, про що її запитують шанувальники.

"Привіт! Багато питань, як ми потрапили в Таїланд, опишу це в окремому пості, а зараз дивіться, як ми летіли", - розповіла зірка.

В наступному сторіс Катя Осадча показала, як летить з сім'єю в Пхукет через Стамбул.

Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов торік стали знову батьками, у пари народився другий спільний син Данило. Подружжя часто показує, як проводять час разом, зокрема, батько вчив сина кататися на дошці в Таїланді. Миле сторіс опублікувала у себе в Instagram телеведуча.

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