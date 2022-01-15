Катя Осадча і Юрій Горбунов разом з маленькими дітьми вирушили до Таїланду і тепер кожен радує шанувальників яскравими кадрами звідти, повідомляє Politeka.net.
В цей раз Катя Осадча опублікувала фото і відео, де вона позує у воді. Красуня вибрала для відпочинку картатий купальник. Зірка показала себе справжню - без косметики, засвітивши невеликі зморшки, які завжди приховує грим.
У відео телеведуча розповіла, про що її запитують шанувальники.
"Привіт! Багато питань, як ми потрапили в Таїланд, опишу це в окремому пості, а зараз дивіться, як ми летіли", - розповіла зірка.
Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"
"Холостячка" Огневич, яка відзначила 36-річчя на самоті, поскаржилася: "На мене жахливо діє..."
У Дніпрі на робочому місті обірвалося життя жінки: тіло помітили випадково
Тоня Матвієнко похвалилася дорогим подарунком від Мірзояна: "Ти балуєш мене"
Переможець "Холостячки", який кинув Злату Огневич, викликав ажіотаж зверненням: "Я все зіпсував"
В наступному сторіс Катя Осадча показала, як летить з сім'єю в Пхукет через Стамбул.
Зазначимо, Катя Осадча і Юрій Горбунов торік стали знову батьками, у пари народився другий спільний син Данило. Подружжя часто показує, як проводять час разом, зокрема, батько вчив сина кататися на дошці в Таїланді. Миле сторіс опублікувала у себе в Instagram телеведуча.
Нагадаємо, Шикуючому в Таїланді Горбунову нагадали про інший бік життя
Як Politeka писала, що засмагла Осадча в червоному купальнику взялася за весло заради сина і Горбунова
Також Politeka повідомляла, що Горбунов показав чесне фото Осадчої в купальнику в профіль