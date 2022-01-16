Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, якому 14 січня виповнилося 50 років, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео.
Цього разу Ектор вирішив показати святкування свого Дня народження. Так, Хіменес-Браво вирішив святкувати в одному з київських ресторанів. Ектор запросив своїх колег по шоу "Мастер Шеф" Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську, а також на святкуванні були ведучий Григорій Решетник з дружиною Христиною та інші друзі Ектора.
"Я у колі своїх друзів насолоджуюся моментом", - написав суддя "Мастер Шеф".
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Так, Ектора привітали навіть працівники ресторану.
Хіменес-Браво подякував усім, хто прийшов на його День народження.
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