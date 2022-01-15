Известный украинский ведущий Владимир Остапчук, который отправился на элитный отдых во Франции, решил пошутить над своей второй женой Кристиной Горняк.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", вместе со своей второй женой Кристиной Горняк и друзьями побывал на отдыхе на горнолыжном курорте Куршевель, что во Французских Альпах.

Так, в своем Instagram Остапчук рассказал, что они уже возвращаются домой и опубликовал фото из аэропорта. Ведущий сфотографировал жену Кристину со спины и решил пошутить.

"Шуба тяжелее чем ее владельца", - пошутил Владимир.

Заметим, что затем телеведущий опубликовал то же самое фото, исправив ошибки.

"Садись, два", - сказал Остапчук.

Сейчас Владимир и Кристина Остапчуки уже дома в Киеве.

"А дома лучше", - признался телеведущий.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука на курорте рассказала о таинственной болезни и своем состоянии: "Есть один момент...".

Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле: "Убегаю на стиле".

Также Politeka писала, что жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой: "Нам, нищебродам, не понять".