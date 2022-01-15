Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", вместе со своей второй женой Кристиной Горняк и друзьями побывал на отдыхе на горнолыжном курорте Куршевель, что во Французских Альпах.

Так, в своем Instagram Остапчук рассказал, что они уже возвращаются домой и опубликовал фото из аэропорта. Ведущий сфотографировал жену Кристину со спины и решил пошутить.

"Шуба тяжелее чем ее владельца", - пошутил Владимир.

Заметим, что затем телеведущий опубликовал то же самое фото, исправив ошибки.

Популярные статьи сейчас

Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"

Новое школьное меню от Клопотенко вызвало шквал критики, победитель "Мастер Шеф" ответил: "Знаю, что болит"

Ушла вслед за мужем: остановилось сердце жены Андрея Мягкова, детали

Конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю"

Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Показать еще

"Садись, два", - сказал Остапчук.

Сейчас Владимир и Кристина Остапчуки уже дома в Киеве.

"А дома лучше", - признался телеведущий.

Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука на курорте рассказала о таинственной болезни и своем состоянии: "Есть один момент...".

Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле: "Убегаю на стиле".

Также Politeka писала, что жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой: "Нам, нищебродам, не понять".