Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который был ведущим шоу "Маска" и "Співають всі", вместе со своей второй женой Кристиной Горняк и друзьями побывал на отдыхе на горнолыжном курорте Куршевель, что во Французских Альпах.
Так, в своем Instagram Остапчук рассказал, что они уже возвращаются домой и опубликовал фото из аэропорта. Ведущий сфотографировал жену Кристину со спины и решил пошутить.
"Шуба тяжелее чем ее владельца", - пошутил Владимир.
Заметим, что затем телеведущий опубликовал то же самое фото, исправив ошибки.
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"Садись, два", - сказал Остапчук.
Сейчас Владимир и Кристина Остапчуки уже дома в Киеве.
"А дома лучше", - признался телеведущий.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего Остапчука на курорте рассказала о таинственной болезни и своем состоянии: "Есть один момент...".
Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук признался, за что ему "прилетает" от жены в Куршевеле: "Убегаю на стиле".
Также Politeka писала, что жена Остапчука в Куршевеле разозлила украинцев, похваставшись дорогой покупкой: "Нам, нищебродам, не понять".